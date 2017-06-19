Москва, 19 июня, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Спецборт МЧС Sukhoi Superjet 100 доставил из Мурманска на подмосковный аэродром Раменское жительницу Апатитов Дарью Старикову, страдающую от онкологического заболевания, сообщила пресс-служба МЧС России.

Kremlin.ru Дарья Старикова на Прямой линии с президентом

24-летняя девушка 15 июня в прямом эфире обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав о своей болезни, которую диагностировали с большим опозданием, и попросив помощи в восстановлении больницы в Апатитах и комплектовании ее специалистами.

После прямого эфира в тот же день состояние девушки ухудшилось, ее на скорой помощи перевезли в Мурманск, позже было принято решение о срочной транспортировке Стариковой в Москву.

Утром 19 июня самолёт МЧС России, который оснащён современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, вылетел в Мурманск за пациенткой. Забрав Старикову, в 13:35 самолет отправился в обратный полет и благополучно приземлился в Раменском.

На протяжении всего полёта пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС России.

В Москве Дарью Старикову доставят для специализированного лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена, где ей будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь.

Добавим, что органы СКР возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в связи с неправильным диагнозом, который был поставлен Стариковой врачами в Мурманской области.