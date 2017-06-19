Москва, 19 июня, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Законопроект о садоводстве и дачном хозяйстве не приведут к улучшениям правового положения, инициативу внесли в Госдуму во многом для того, чтобы создать видимость выполнения поручений президента. Об этом 19 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер общественных организаций Московский межрегиональный союз садоводов и Садоводы России Андрей Туманов.

Лето

Проблем садоводов «косметическими поправками» не решить, уверен Туманов. Так, до сих пор не решен вопрос межевания, объявленную ранее «дачную амнистия» собственники проигнорировали, также на повестке дня остается проблем «дачных тарифов» за использование электроэнергии — они остаются самыми высокими. Не отрегулированы правоотношения внутри товариществ.

«Допустим, теперь будет только две организационно-правовые формы — садоводческое и огородническое товарищество. И что дальше? Каким образом это поможет людям решить их проблемы, связанные с оформлением дачной недвижимости, межеванием? Или, к примеру, в новых поправках вводится «новое понятие» — садовый дом. То есть надо полагать, что раньше садовых домов не существовало, и якобы теперь для его строительства не надо специальных разрешений. Какое счастье! Только объясните мне, пожалуйста, а раньше кто-нибудь когда-нибудь для строительства садовых домиков на дачных участках спрашивал разрешение? Их как строили так и продолжают строить. Потому что без подсобных помещений вести хозяйство невозможно. Или прописали в законе норму, что, оказывается, теперь позволят строить жилые дома на дачных участках. Хочется спросить, а разве раньше их не строили? Люди у себя на дачах в палатках жили? Они с таким же успехом могли бы ввести в свой закон понятие «дачный забор» и объявить, что для его строительства не требуется разрешений, — заявил он. — Сейчас много говорят об иностранных агентах, которые вредят. Их разоблачают, всюду ищут. Однако не надо никакого искать, потому что «иностранные агенты» и не прячутся. Иностранные агенты — это те, кто создает видимость деятельности, чтобы не выполнять поручения президента».

Напомним, законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве был принят в первом чтении 15 марта 2017 года. Документ представила руководитель федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко. По её словам, проект закона определяет особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Так, планируется сократить количество организационно-правовых форм садовых и огороднических товариществ. Будет введено новое понятие «садовый дом», для строительства которого не требуется разрешения. Также законодательно санкционируют строительство на садовом или дачном участке жилого дома, а на огородном — хозяйственных построек. Кроме того, предлагается определить общие принципы расчета взносов и цели, на которые они могут быть израсходованы.