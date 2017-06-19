Киев, 19 июня, 2017, 17:35 — ИА Регнум. По инициативе президента Украины Петра Порошенко и парламентской коалиции планируется принятие законопроекта «Особенности государственной политики восстановления государственного суверенитета на Донбассе». Об этом 19 июня заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко после завершения заседания согласительного совета, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

«Вы знаете что за последние полгода ситуация на востоке страны кардинально изменилась… Это ввод рублевой зоны в отдельных регионах Донбасса, это легализация паспортов ДНР и ЛНР, конфискация «сепаратистами» украинских предприятий, это невозможность уплаты налогов украинскими предприятиями, которые зарегистрированы на украинской территории, в бюджет Украины и другие вопросы», — сказала Луценко.

Она раскритиковала принятие ДНР и ЛНР нормативных документов, которые расширяют границы их республик к линии фронта.

«Эти вещи де-факто привели к отходу России от Минских соглашений, что обязывает нас президента страны и коалицию рассмотреть вопрос относительно дополнительных механизмов, которые дадут возможность освободить и восстановить суверенитет Украины в отдельных регионах Донбасса. Для этого президент предлагает законопроект, который проходит изучение в рабочей группе, которая состоит из депутатов коалиции. Этот законопроект будет презентован на минской группе, где будет наша вице-спикер Ирина Геращенко, для того, чтобы можно было провести его широкое обсуждение. Этот законопроект будет носить рабочее название — «Особенности государственной политики восстановления государственного суверенитета на Донбассе», — рассказала Луценко.

По ее словам, альтернативой президентскому законопроекту выступает законопроект фракции «Самопомич», который предполагает полную изоляцию отдельных регионов Донбасса.

«Его основная цель — усиление способности обороны и защиты государства. В отличие от законопроекта, который предлагает «Самопомич», этот законопроект направлен на реинтеграцию и восстановление территорий Украины и суверенитета государства, «Самопомич» предлагает отрезать эти районы. Основные тезисы этого закона — обновить правовую базу и дать возможность войскам держать оружие и защищать государство. Мы говорим, что «антитеррористическая операция» как таковая закончила свою фазу. Не буду перечислять все, о чем говорили наши депутаты: провести выборы президента, ВР, выборы органов местного самоуправления, восстановить всю ту территорию, которая была захвачена «сепаратистами и террористами», обновить законодательную базу, которая позволит установить четкий статус отдельных районов Луганской, Донецкой области, создать Единый центр, которому будет подчинен так называемый штаб, который будет подчинен президенту Украины. Туда войдут ВГА, Министерство по реинтеграции Донбасса, которым также будут предоставлены дополнительные функции, дополнительные полномочия. Будут прописаны дополнительные моменты, которые дадут возможность президенту вводить в отдельных районах чрезвычайное и военное положение», — пояснила Луценко.

Она уточнила, что в Единый центр также будут входить СБУ, ВСУ, полиция, МЧС и другие силовые службы. Луценко проинформировала, что документ предусматривает круглосуточную работу миссии ОБСЕ и ввод вооруженных миротворцев.

«В этом законе закреплено уже на законодательном уровне, что Украина будет восстанавливать суверенитет только политико-дипломатическим путем. Этот законопроект закрепляет, что все эти вопросы должны решаться только в рамках Минских соглашений— отвод войск, обмен заложниками, разминирование, ввод круглосуточной 24/7 миссии ОБСЕ как с одной, так и с другой стороны. Последнее — применение технических средств. Этот законопроект не исключает, что будет введена и полицейская или другая миротворческая миссия международных организаций. Этому штабу будут даны дополнительные полномочия и полномочия на местах через международные гуманитарные организации решать социальные вопросы населения — (выдача — ред.) свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, разные нотариальные свидетельства, выплаты. Этот законопроект дает ответ и закрепляет позицию Украины перед международным сообществом и в первую очередь, перед людьми, которые находятся в тех отдельных районах Донецкой и Луганской областей, что мы не оставляем здесь территорию, мы не отрезаем ее, мы не делаем их изгоями», — подчеркнула Луценко.

Она также сообщила, что в украинском правительстве на базе Министерства соцполитики создана группа для разработки законопроекта, который урегулирует начисление стажа и особенности получения пенсии жителями ОРДЛО и Крыма.

«Президентом отдельно предложено отдельным специальным законом разработать рамочный закон, и эта группа уже создана в Кабинете министров на базе Министерства социальной политики, который бы дал ответ, как будут начисляться пенсии для людей, которые находятся в отдельных районах Луганской и Донецкой областей? Как будет начисляться и выплачиваться пенсия для людей, которые находятся в «оккупированном» Крыму, как будет начисляться им этот стаж, который необходим для того, чтобы выйти на пенсию и получать соответствующее пенсионное обеспечение. Это основные тезисы, которые предложил президент для изменений пенсионной реформы», — подытожила Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о разработке законопроекта по реинтеграции отдельных регионов Донбасса в состав Украины. Он сообщил, что данный законопроект базируется на Минских соглашениях и предполагает возврат Донецка и Луганска политико-дипломатическим путем.

Напомним, в 2014 году Украина прекратила все финансовые операции на территориях ДНР и ЛНР. В частности, была заблокирована работа казначейств, банков, Пенсионного фонда и других структур.