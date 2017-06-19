Киев, 19 июня, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июня, в Киеве у здания администрации президента Украины произошли стычки правоохранителей с якобы бывшими бойцами добровольческого батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщает ИА REGNUM, на митинг скандальных боевиков вывел бывший «комбат» добровольцев, народный депутат группы «Воля Народа» Сергей Мельничук.

Multimedia.quotidiano.net Украинские неонацисты

Потасовки с правоохранителями начались после того, как СБУ допросило нардепа Сергея Мельничука по делу о терроризме. При этом Мельничука просили рассказать, в каких именно боях и где принимал участие скандальный батальон. Митингующие и отпущенный Мельничук обвинили власть в попытке ликвидировать добровольческий батальон. Они потребовали отправить главу СБУ Василия Грицака в отставку.

Ранее, в октябре 2016 года Мельничук задекларировал в своей электронной декларации за 2015 год один триллион гривен наличными (более $38 млрд). При этом следует отметить, что депутатская зарплата Мельничука за год составила 73 478 гривен (2,8 тыс. долл). Также нардеп задекларировал квартиру в Виннице в 65 кв. м и земельный участок в Винницкой области 2450 кв. м, два авто: Jeep Grand Cherokee 1994 года выпуска и ГАЗ 2411 1988 года выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания с главами регионов призвал местные власти пресекать силовыми методами попытки блокады транспортных путей и любые проявления махновщины.

«Но тот, кто будет нарушать закон, вы должны мгновенно реагировать. Я это заявляю как премьер-министр. Махновщина — это наихудший путь», — сказал Гройсман, комментируя информацию властей Сумской области о подготовке «активистов» к блокаде транспортного сообщения с Россией.

Как сообщалось, 4 марта 2017 года депутат от партии «Самопомощь», уроженец г. Севастополь Семен Семенченко на своей странице в Facebook написал, что организаторы блокады Донбасса планируют блокировать железнодорожное сообщение с Россией в г. Конотоп Сумской области. По его словам, в Конотопе представители «штаба блокады» обнаружили, что Россия продолжает поставлять в Украину уголь и сжиженный газ.

Напомним, в июне заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обвинил ВСУ в уничтожении бойцов ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «31 мая ВСУ с вертолета было расстреляно до взвода националистов ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Волновахи. Данная информация подтверждена из различных независимых источников. Причиной принятия решения командованием «АТО» на уничтожение взвода националистов стало установление факта обстрела ими в ночь с 30 на 31 мая детского пионерского лагеря в селе Зеленый Гай, 20 км от линии соприкосновения войск. Имеется информация, что выживших успели доставить в ближайшую гражданскую больницу, но спустя несколько часов их увезли в неизвестном направлении. Данный факт тщательно скрывается», — рассказал Басурин.