Москва, 19 июня, 2017, 17:30 — ИА Регнум. В Москве простились с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Траурная церемония прошла в Большом зале ЦДК, проститься с любимым актёром прошли сотни поклонников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Алексеем Баталовым в Доме кино

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Алексеем Баталовым в Доме кино

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Алексеем Баталовым в Доме кино

В церемонии приняли участие певец Иосиф Кобзон, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, родственники и близкие друзья Баталова. Что касается поклонников народного артиста, то очередь на входе в зал начала собираться с раннего утра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Кобзон с супругой Алексея Баталова

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Алексеем Баталовым в Доме кино

После церемонии прощания артиста захоронили на Преображенском кладбище в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наина Ельцина на церемонии прощания с Алексеем Баталовым

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Алексеем Баталовым в Доме кино

Напомним, артист скончался 15 июня на 89-году жизни. Алексей Баталов сыграл в десятках отечественных кинолент, среди которых фильм Марка Донского «Мать» по повести Максима Горького, «Летят журавли», «Девять дней одного года» режиссера Михаила Ромма и другие. Одной из самых запоминающихся ролей стал Георгий в фильме «Москва слезам не верит».