Ярославль, 19 июня, 2017, 17:05 — ИА Регнум. В Ярославле приостановлено строительство микрорайона «Новый Ярославль», который в начале года был по просьбе регионального правительства был включен в черту города. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 14 июня сообщил заместитель мэра города Сергей Калинин, передает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Презентация «Нового Ярославля»

К застройщику «Нового Ярославля» ООО «Руф Стайл Контракшен» предъявлен иск о банкротстве, который сейчас рассматривается в арбитражном суде области. Микрорайон расположен за пределами городской черты. В конце 2016 года правительство области обратилось в муниципалитет Ярославля с просьбой включить «Новый Ярославль», расположенный в районе деревни Губцево Бекреневского сельского округа, в городскую черту. Перед депутатами выступала заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.

Народных избранников убеждали, что «Новый Ярославль» позволит городу развиваться. Мнение скептиков, говоривших, что район не связан общей границей с городом, не имеет коммунальной и социальной инфраструктуры, не было услышано.

Проект предусматривал возведение более 320 000 м², часть которых планировали выделить для расселения ветхого и аварийного жилья и других социальных программ. На территории микрорайона предусмотрено строительство школы и двух детских садов. Включение района в городскую черту позволило бы застройщику претендовать на средства госпрограмм, кроме того, повышало стоимость земли, которая находилась в залоге у кредитовавшего застройщика «Сбербанка». Однако все эти меры оказались напрасными.

«Да, действительно, Сбербанк отказался финансировать застройщика ООО «Руф Стайл Контракшен», и строительство было приостановлено. Конечно, возникли проблемы с дольщиками, которые вложились в этот проект. В рамках своей компетенции мы будем работать с обращениями дольщиков», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента строительства Ярославской области Давид Бараташвили.

Обманутые дольщики уже начали обращаться к депутатам .

«Мои коллеги депутаты рассказали про обращения дольщиков «Нового Ярославля». Я поговорил с заместителем председателя правительства Ярославской области Виталием Ткаченко. И он сказал, что будет внимательно следить за этой проблемой и все обращения просил пересылать ему» — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Дыбин.

Ранее муниципалитет Ярославля присоединил к городу соседний участок в районе деревни Ченцы. Там также планировалось начать строительство жилья эконом-класса с инфраструктурой. Правительство региона тогда также убеждало депутатов во всемерной поддержке проекта и появлении там социальной сферы. Однако в Ченцах строительство даже не началось.

Рассмотрение иска о банкротстве ООО «Руф Стайл Контракшен» назначено на 19 июля. Истцом выступает ООО «РусьСтрой», в иске также участвуют налоговая служба, пенсионный фонд и ряд других государственных структур. Также к компании имеется немало гражданских исков.