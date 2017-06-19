Чебоксары, 19 июня, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Под влиянием ложбины в Чувашии сохранится неустойчивая погода с кратковременными осадками в дневные и вечерние часы. На особое тепло рассчитывать не приходится — над регионом сохранится южная умеренная воздушная масса. Поэтому после жаркого дня с показаниями термометров около +25 градусов снова станет прохладнее. Преобладающая температура воздуха в Чебоксарах будет составлять +17.+22 градусов тепла.

ИА REGNUM Гроза

По прогнозам, 24 июня, в День Республики, в Чувашии может повториться похолодание 20-дневной давности, пик которого пришелся на 3−4 июня. Кроме того, 24 июня состоится заключительное в нынешней серии СуперНоволуние, ставшее виновником холодной погоды на протяжении трех последних месяцев.

По расчетам, в конце недели на Среднюю Волгу должен прийти дождливый циклон со стороны Украины. В этом случае в 24−25 июня ожидается только +10…+15 градусов тепла.

«Но как всегда, когда дело касается южного циклона, нужно иметь ввиду, что точная траектория его перемещения станет известна лишь накануне. Поэтому прогноз еще может измениться», — обнадёживает синоптик-любитель.