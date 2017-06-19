Москва, 19 июня, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, сообщатся на сайте правительства РФ.

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Цели Генеральной схемы — формирование структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства, предотвращение прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности наиболее эффективными способами и определение основных направлений размещения линий электропередачи и подстанций.

Генеральная схема содержит долгосрочный прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, информацию о действующих и планируемых к сооружению, расширению, модернизации и выводу из эксплуатации атомных электростанциях, тепловых электростанциях, установленная мощность которых превышает 500 МВт, и гидравлических электростанциях, установленная мощность которых превышает 100 МВт,

Кроме того, в документе содержатся сведения о развитии экспорта (импорта) электрической энергии и мощности в РФ и прогноз экологических последствий влияния развития электроэнергетики на окружающую природную среду и предложения по их снижению.

Генеральная схема будет использоваться в качестве основы для формирования схемы и программы развития Единой энергетической системы России, рекомендаций в целях внесения изменений в энергетическую стратегию России.

Генеральная схема является рекомендательным документом для субъектов электроэнергетики при разработке программ развития промышленного производства и жилищного строительства и принятии субъектами электроэнергетики инвестиционных решений.

Напомним, проект Генеральной схемы рассмотрен на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 29 апреля 2016 года и доработан Минэнерго России в соответствии с поступившими замечаниями.

Справка ИА REGNUM :

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на долгосрочный период является частью общегосударственной системы прогнозирования и планирования, определяет направления развития электроэнергетики для обеспечения надежного и эффективного энергоснабжения потребителей и экономики страны электрической и тепловой энергией, разрабатывается на 15-летний прогнозный период. Генеральная схема корректируется раз в три года.