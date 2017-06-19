Кострома, 19 июня, 2017, 16:27 — ИА Регнум. За первые 6 месяцев 2017 года около 4000 местных жителей покусали клещи — об этом сообщила сегодня, 19 июля, гостелерадиокампания «Кострома». В 980 случаях обращений жертвами животных стали дети. У четверых по результатам анализов выявили энцефалит, у 27 — боррелиоз.

JerzyGorecki Клещ

Напомним, что обрабатывать места массового пребывания людей от клещей в Костроме начали с 20 апреля, профилактические мероприятия проводились в два этапа. По информации Роспотребнадзора, Костромская область находится на 6 месте по количеству обращений с укусами клещей по России. Количества вирусных заболеваний, вызванных воздействием кровососущих с 2014 по 2016 выросло: с энцефалитом люди стали обращаться чаще на треть, с боррелизом — в 1,7 раза.

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ИА REGNUM напоминает, что в 2016 в больницы города с укусами клещей обратились 6500 человек, 22% из них — дети. У 11% обратившихся выявили энцефалит. Всего от этого заболевания в прошлом году привились 7500 человек. У клещей выявлено 2 пика активности — с апреля по июнь, и в конце августа — начале сентября. Из 100 клещей в Костромской области в среднем 7 содержат вирус энцефалита, 15 — боррелии.