Санкт-Петербург, 19 июня, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Билеты на стадион «Санкт-Петербург», который сейчас принимает Кубок конфедераций FIFA, могут подешеветь. Как сообщил 19 июня вице-губернатор города Игорь Албин, это обсуждали на заседании штаба с участием вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Стадион Санкт-Петербург Арена

«Мы внимательно следим за реакцией в соцсетях. Один из вопрсоов, который возникал на штабе, в частности, с Виталием Валентиновичем Мутко — это еще раз попытаться пересмотреть нашим партнерам ценовую политику. Потому что дороговато», — сказал Албин.

FIFA установила международные цены на билеты — в среднем от 5 тыс. до 16 тыс. рублей в зависимости от статуса матча, категории билета и времени совершения покупки.

Некоторые петербуржцы жаловались в соцсетях и СМИ, что, купив билет полгода назад, потратили на него 11 тыс. рублей, в то время как перед матчем их продавали намного дешевле, так как за день до старта турнира в кассах осталось 40% нераспроданных билетов.

При этом Игорь Албин напомнил, что матч-открытие между сборными России и Новой Зеландии 17 июня проходил при почти полных трибунах. За игрой следили более 50 тыс. болельщиков.

«Не очень много людей было на церемонии открытия, это связано с тем, что, к сожалению, наши партнеры из Оргкомитета поздно оповестили о церемонии», — добавил вице-губернатор. Он заявил, что билетно-пропускная система на стадионе в тот день работала идеально.

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По словам Албина, иногда бывает «обидно» видеть в интернете «несправедливые упреки» к работе стадиона. Сейчас эксплуатацией стадиона в полном объеме занимается оргкомитет Кубка конфедераций, который отвечает и за устранение всех дефектов работы арены.

«Возникает дефект — оперативно устраняется, любая внештатная ситуация жестко фиксируется экспертами FIFA и оргкомитета, у каждого дефекта есть тайминг, потом проводится разбор полетов», — подчеркнул чиновник.