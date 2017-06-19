Абакан, 19 июня, 2017, 16:21 — ИА Регнум. В Хакасии разразился громкий скандал. Школу, на строительство которой было потрачено около 80 млн рублей, будут сносить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 июня, в республиканском следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы.

Материал проверки по факту хищения денег, выделенных на строительство школы, поступил в следственные органы 16 мая 2017 года. По предварительным данным, с марта 2011 по декабрь 2013 года в селе Июс Орджоникидзевского района возводилась школа металло-каркасного типа на 250 учащихся. Строительство велось в соответствии с заключенным муниципальным контрактом между МБОУ «Июсская школа» и ООО «Абаканская строительная компания» по республиканской программе «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013−2020 годы». На эти цели выделили около 80 миллионов рублей, в том числе около 20 миллионов из федерального бюджета и более 60 миллионов — из республиканского, остальные средства — из местного бюджета.

В 2013 году строительство объекта было приостановлено. В соответствии с заключением о техническом состоянии строительных конструкций, недостроенный объект необходимо демонтировать в связи со значительным снижением несущей способности, работоспособности и функциональной пригодности. Кроме того, зафиксировано несоответствие проектным параметрам и требованиям нормативных документов. Это касается конструкции и материалов, применяемых для возведения здания школы.

Назначена судебно-строительная экспертиза, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, подытожили в республиканском СУ СКР.

Напомним, в декабре 2016 года сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хакасии Людмила Растащенова заявила, что «наступивший учебный год показал неготовность некоторых школ к началу занятий из-за аварийного и ветхого состояния зданий». По её словам, строительство объектов общеобразовательных учреждений, начатое в Хакасии в период с 2012 по 2015 год, не было завершено. В том числе речь шла о недостроенной школе в Июсе. Народофронтовцы назвали эту школу «строительным полуфабрикатом».

Добавим, по состоянию на март 2016 года в Хакасии доля обучающихся во вторую смену составляла 13,3% от общего числа школьников. В третью смену школьники Хакасии уже тогда не обучались. Эта информация была озвучена в парламенте республики на заседании рабочей группы по проекту «Единой России» «Модернизация образования». В том числе уточнялось, что справиться с ликвидацией второй смены поможет «начатое строительство школ в отдельных районах республики». Потребность Хакасии оценивалась в 8 тысяч новых мест.

Заместитель министра образования и науки республики Ирина Грязнова в марте 2016 года заявила, что в министерство образования РФ направлен пакет документов на участие в конкурсе на предоставление субсидий на строительство новых и окончание строительства начатых объектов в рамках программы. В том числе документы подали и на школу в селе Июс.

«Проекты прошли экспертизу и вошли в реестр типовых проектов, по которым можно строить школы. Далее будут уточняться суммы финансирования и заключаться соглашения», — заявила тогда Грязнова.