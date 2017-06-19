Мурманск, 19 июня, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» проводят совместное учение в Баренцевом море. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, корабль «Вице-адмирал Кулаков» уже находится в море в течение нескольких дней с целью совершенствования военно-морской выучки личного состава.

U.S. NavyMass Communication Specialist 2nd Class Sylvia Nealy Большой противолодочный корабль «Североморск»

«Большой противолодочный корабль «Североморск» присоединился к нему после выполнения совместных задач по преодолению условных минных заграждений с тральщиками Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Ядрин» и «Коломна», обеспечивших выход корабля из Кольского залива, — прокомментировал врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик. — Во время учения экипажи кораблей отработают специальные задачи по своему основному предназначению — борьбе с подводными лодками».

В частности, по словам представителя флота, корабли выполнят маневрирование и совместный поиск подводных лодок корабельной поисково-ударной группой во взаимодействии с противолодочной авиацией.

«Также они проведут артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям и учение по противовоздушной обороне отряда кораблей при отражении внезапных ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений», — добавил Лузик.

Напомним, военные учения в Баренцевом море проводятся регулярно. Последнее из них объединило участников нескольких стран. Речь о «Баренц-2017», в этом учении традиционно задействованы российские и норвежские военнослужащие.

Добавим, в последнее время Северный флот активно наращивает боевой потенциал: интенсивность подготовки на флоте по отдельным показателям за год возросла в два раза.