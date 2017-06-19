Чебоксары, 19 июня, 2017, 18:53 — ИА Регнум. На минувшей неделе в Чувашии главной темой информационной повестки стали кадровые вопросы. В частности, республика получила нового прокурора Василия Пословского и усилила влияние в Госдуме РФ в лице Николая Малова, которому передают освободившийся мандат. По нарастающей развивается скандал вокруг главы Чебоксар и лидера столичных единороссов Ирины Клементьевой, на которую завели новые уголовные дела и которая взята под домашний арест за противодействие следствию. По-прежнему вакантным остаётся должность уполномоченного по правам предпринимателей в Чувашии, а недолго проработавший в родной республике Дмитрий Матвеев, вернувшийся из Кировской области с должности вице-губернатора, переехал в Пермский край.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Новый прокурор и новый депутат

17 июня президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность руководителя прокуратуры Чувашии Василия Пословского, который более пяти лет возглавлял прокуратуру Адыгеи, а ранее девять лет был зампрокурора Тульской области. Всего в органах прокуратуры он работает более 30 лет. Напомним, в конце марта депутаты Госсовета республики единогласно одобрили кандидатуру Пословского на должность прокурора региона. Как ранее сообщало ИА REGNUM предыдущий прокурор Сергей Легостаев, проработавший в Чувашии менее двух лет, был освобождён от должности 9 марта 2017 года. Отмечалось, что отставке предшествовал скандал, разразившийся в Рязанской области, где ранее Легостаев возглавлял региональную прокуратуру.

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Интрига вокруг досрочно освободившегося в Госдуме мандата Марата Сафина («Единая Россия») завершилась в пользу Чувашии. По итогам заседания президиума секретарь генсовета партии Сергей Неверов сообщил, что вакантный мандат Сафина передается в ту же региональную группу. И «следующий кандидат, который идет в списке этой региональной группы» — Николай Малов.

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Напомним, лидер чувашских единороссов, вице-спикер Николай Малов шёл под номером 10 в региональной группе «Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область». На мандат также претендовали кандидаты от Нижегородской области. Всего в списке было 20 человек. Примечательно, что Малов не участвовал в праймериз по списку: он принял участие в предварительном голосовании по Канашскому одномандатному округу, где в итоге ЕР не стала выставлять своего кандидата, отдав округ оппозиции. Отметим, в настоящее время Чувашию в Госдуме представляют пять депутатов: единороссы Алена Аршинова и Леонид Черкесов, справороссы Анатолий Аксаков и Олег Николаев, коммунист Валентин Шурчанов.

Переход Николая Малова в верхнюю палату парламента и получение статуса федерального политика рождает новую кадровую интригу: как минимум, останется вакантным место вице-спикера и главы комитета в Госсовете Чувашии, к которым может прибавиться и пост главы республиканских единороссов.

Вся в делах

Чувашские единороссы прогремели на всю страну не только благодаря Малову. В скандальную сводку в очередной раз попала лидер чебоксарских единороссов, глава Чебоксар Ирина Клементьева, которая работает генеральным директором ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед». 16 июня стало известно о возбуждении ещё двух уголовных дел на основании материалов УФСБ: Клементьеву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ и ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (2 эпизода).

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Клементьеву подозревают «в совершении умышленных преступлений против собственности и государственной власти». В частности, следствие считает, что от имени страховой компании она передала в аренду на 10 лет коммерческой организации, учредителем и директором которой является её муж, часть нежилого помещения за 80 тыс. рублей при рыночной его стоимости не менее 132 тыс. рублей. И продала матери одной из сотрудниц земельный участок «по явно заниженной стоимости в размере 1,5 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 4,4 млн рублей». Ещё один эпизод касается здания водолечебницы, которое, по данным следствия, «фактически безвозмездно» было отчуждено в пользу супруга, и о выделении его фирме 1 млн рублей на закупку медицинского аппарата.

Ирину Клементьеву по ходатайству следствия заключили под домашний арест, так как она «активно препятствует установлению истины по делу, фальсифицируя и уничтожая доказательства».

Не востребован в Чувашии

Бывший вице-губернатор Кировской области Дмитрий Матвеев, который родился и начинал свою карьеру в Чувашии, в очередной раз переезжает из республики. После ареста бывшего кировского губернатора Никиты Белых он вернулся в Чувашию, где с октября 2016 года исполнял обязанности руководителя ГУП «Фармация» регионального Минздрава. Он сменил в этой должности Валерия Филимонова, который стал спикером Госсовета Чувашии. В мае Матвеев сложил полномочия, а 14 июня назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края.

Напомним, Дмитрий Матвеев родился в Чебоксарах, до 2009 года возглавлял отдел в Минздраве Чувашии. Затем его пригласили в правительство Кировской области главой департамента здравоохранении, потом назначили вице-губернатором по социальным вопросам. В октябре Матвеев возглавил унитарное предприятие «Фармация», не проработав в этой должности и года, сменив Чувашию на Пермский край.

Опасный газ и «гигантские премии»

Прошедшая в Чувашии сессия Госсовета республики отличилась несколькими сюжетными линиями и внутренними противоречиями. Маски срывались одна за другой. Финансовую игру с увеличением налогов вёл Минфин региона, готовый на непопулярные меры ради пополнения бюджета и неожиданно встретивший публичное противодействие со стороны единороссов, среди которых немало бизнесменов и крупных владельцев недвижимости. Министр финансов Светлана Енилина давала конкретные ответы на удобные вопросы, ловко уходя от неприятных тем. Циничность ситуации была в том, что сидящие в комфортных креслах отдельные парламентарии, представляющие в Госсовете народ, даже не пытались скрыть своего кровного интереса в налоговом вопросе, показывая истинное лицо и просчитывая под предлогом защиты малого бизнеса свои убытки. Поскольку речь шла о бюджетных деньгах, то оппозиция в очередной раз спросила о «гигантских премиях» чиновникам, призывая начать с себя, чем вывела из себя руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева. Последний свёл всю ответственность за размеры премиальных высокопоставленных чиновников — на премьера и правительство, а также сделал ряд откровенных заявлений о себе самом — «сволочь высшей марки». Никто и не стал возражать — что можно характеризовать как единогласное мнение.

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На сессии также были озвучены итоги работы рабочей группы в связи с поставкой некачественного медицинского кислорода в больницы республики. При вскрытии баллонов выяснилось, что они «ржавые, на дне обнаружен осадок из пыли», «почувствовался резкий запах агрессивных газов, промышленных газов».

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Тарифы на ТБО опять вырастут

В Чувашии надзорные ведомства продолжают разбираться с ценами на мусор после запуска нового полигона ТБО (твёрдых бытовых отходов) в Новочебоксарске, при этом придавая этому вопросу максимальную публичность. 21 и 23 июня в УФАС Чувашии пройдут очередные открытые заседания. Антимонопольщики рассмотрят дело в отношении Государственной службы по конкурентной политике и тарифам, которую подозревают в нарушении закона о защите конкуренции. Заявителем выступило региональное отделение «Справедливой России», которое считает, что чиновники необоснованно вмешались в установление цены по сбору и вывозу ТБО. Госслужба по тарифам, в свою очередь, пожаловалась в УФАС на ООО «Спецавтохозяйство», считая, что компания необоснованно включила затраты при определении цены на услуги по транспортировке отходов.

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Пока идут разбирательства, в Чувашии в очередной раз повышают стоимость сбора и вывоза мусора для населения. Ожидается, что с появлением регионального оператора по обращению с отходами рост составит в среднем 40% — в месяц плата для граждан возрастёт с 50 до 70 рублей. При этом в «мусорных» тарифах и ценах продолжаются путаться не только граждане, но и чиновники, включая главу Чувашии Михаила Игнатьева, которого в этой ситуации беспокоит не столько рост коммунальных расходов и обнищание населения, а пиар и «провокаторы». Что продемонстрировало заседание регионального правительства.

Рейтингование

В июне было представлено сразу несколько рейтингов различных институтов. СМИ сообщили, что по итогам апреля эксперты научно-исследовательского университета Высшей школы экономики отнесли Чувашию в число четырёх наиболее проблемных регионов страны, где сократились все пять секторов экономики. В эту группу также вошли Новгородская область, Пермский край, Бурятия. По оценке экспертов, сводный индекс региональной экономической активности остался ниже критического 50%-го уровня, указывающего на выход российской экономики из депрессивного состояния.

Чувашия также заняла 19 место в рейтинге по числу занятых в неформальной экономике по итогам 2016 года — их доля составляет 28,7%, пишут СМИ со ссылкой на Росстат.

Напомним, в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив, по итогам 2016 года Чувашия среди 85 регионов страны заняла второе место, переместившись с шестого места. Отметим, рейтинг состоит из 45 показателей, которые группируются в 17 факторов, составляющих 4 направления. Это качество предоставления государственных услуг (показатели эффективности оказания различных государственных услуг для бизнеса), время прохождения, количество процедур и удовлетворенность предпринимателей типовыми административными процедурами (например, регистрация юридических лиц, выдача разрешений на строительство, выдача лицензий, регистрация прав собственности на недвижимость, подключение к электросетям).

«Ингредиенты» комфортного города

Мероприятие федерального масштаба произошло в Чебоксарах. Столица республики стала местом проведения Совета главных архитекторов России. Более 200 специалистов из полусотни регионов страны решали, как создать «комфортный город», что это — «миф или реальность». При этом чиновники больше говорили о «мифах», рисуя концепции и перспективы, в то время как архитекторы-практики исходили из реальности и опыта. Города делили на «испорченные и неиспорченные», «жизнеспособные и брошенные». Своеобразным творческим буфером для гостей стали Чебоксары, которые приводили в качестве примера как наряду с мегаполисами, так и выделяя типичные ошибки в планировании и благоустроительстве.

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Акимова мечтает тренироваться в Чувашии. Но негде

Чувашская биатлонистка Татьяна Акимова, которая является членом сборной страны, посетовала на то, что стройка биатлонного комплекса в Чебоксарах приостановлена.

«Чебоксарский СДЮСШОР-2. Центр олимпийской подготовки по биатлону! Обещали нам открытие Биатлонного комплекса с освещенной лыжероллерной трассой ещё в прошлом году, потом перенесли открытие на это лето… но, видимо, в этом году, будут обещать на следующее лето. Так как с прошлого года работы не ведутся по сегодняшний день, стройка стоит! А достраивать ещё ого-го… Как бы было здорово тренироваться дома на лыжероллерной трассе во время межсборья, так как в Чебоксарах ее у нас нет! Видимо, ещё долго придётся искать более-менее пригодный для катания асфальт по всему городу! Ничего, трудности делают нас только сильнее», — написала, в частности, спортсменка на своей страничке в социальной сети.

Трагедии с детьми

Сразу два резонансных происшествия с детьми произошли в Чувашии. 15 июня в Цивильске пропала 11-летняя девочка, которая вышла из дома погулять и не вернулась. Её поиски продолжаются, в них принимают участие более 600 человек — сотрудники силовых ведомств и волонтёры. В полиции «любые сведения» о местонахождении ребёнка гарантируют вознаграждение. Глава СКР Александр Бастрыкин «поручил следователям обеспечить оперативный розыск и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства исчезновения». Расследование уголовных дел взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В правоохранительных органах сообщают, что нет подтвержденных данных о том, что она могла стать жертвой преступления.

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Ещё одно ЧП произошло в Чебоксарах, где в ночь с 16 на 17 июня была забита насмерть четырёхлетняя девочка. Следствием установлено, что 38-летний мужчина пришёл вместе со своим ребёнком в гости к своей знакомой, проживающей в одном из домов по ул. Альгешевской. В это время в гостях находился и 25-летний подозреваемый. Втроем они распивали спиртные напитки. «Во время застолья, недовольный поведением и плачем девочки, из личной неприязни к ней и её отцу, который вышел на улицу, злоумышленник ударил её несколько раз руками и ногами по голове и туловищу. В результате полученных травм девочка скончалась на месте происшествия», — говорят в региональном СУСК.

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17 июня в автоаварии с участием начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашии ранены двое детей и двое взрослых. Авария произошла в Моргаушском районе около 23:15 часов на участке автодороги «Аликово-Ишаки». По данным надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры, управляя «Киа Рио», при повороте на перекрестке совершил столкновение с «Рено Меган». Обстоятельства происшествия выясняются, материалы проверки переданы в следственный орган.

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Незаконный лагерь

Чувашия также попала в сводку Роспотребнадзора, опубликовавшего нарушения по итогам проверки детских лагерей в РФ. Всего по стране обнаружено 8,6 тыс. нарушений. В том числе, установлены факты организованного отдыха 340 детей в пяти несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора: в Тульской, Кемеровской областях, Чувашской Республике и двух — в Крыму.

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