Астана, 19 июня, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В текущем году импорт лекарственных препаратов в Казахстан вырос на 66%, а импорт китайских медикаментов увеличился в 30 раз, сообщил сегодня, 19 июня, казахстанский ресурс ranking.kz.

Liter.kz Лекарственные средства

Однако проверка данных, представленных ресурсом, привела к немного другим выводам. В частности согласно информации Комитета государственных доходов Республики Казахстан, на который ссылается ресурс, за январь-апрель 2017 года в страну завезено порядка 5 тысяч тонн медикаментов на сумму 239,58 миллиона долларов США. Если сравнить с аналогичным периодом 2016 года, то можно отметить рост на 64,6% по количеству завезенной продукции и рост на 18,6% — по стоимости. По показателям 2016 года было завезено 3,04 тонны медикаментов, на сумму 201,99 миллиона долларов США.

Что касается данных по Китаю, то в официальной статистике Комитета государственных доходов представлена информация по росту в 15 раз по количественному показателю и росту в 3 раза (314,7%) в стоимостном выражении. По количественному показателю Китай занимает долю рынка в 14,87%, хотя по стоимости продукции на долю китайского импорта приходится всего 1,1%. Всего за январь-апрель 2017 года из Китая завезено порядка 744 тонн медикаментов на общую сумму 2,64 миллиона долларов США.

Лидером по количеству завезенных в Казахстан лекарственных средств является Индия, однако на ее долю приходится всего 15,21% физического объема завезенных медикаментов и 9,01% объема денег. Всего из Индии за первые четыре месяца 2017 года импортировано 761,1 тонны на сумму порядка 21,59 миллиона долларов США. На втором месте по количественному показателю Китай, о котором сказано выше. На третьем месте находится Германия — оттуда завезено 737 тонн лекарственных препаратов на сумму 45,27 миллиона долларов США. Здесь стоит отметить, что хоть и по физическому объему Германия занимает 14,73% доли рынка и находится на третьем месте, в стоимостном выражении Германия стала явным лидером и заняла 18,9% доли рынка.

Страны СНГ по количественному показателю находятся на 4-м месте и все в комплексе дали показатель в 625,7 тонны на общую сумму в 7,88 миллиона долларов США. Здесь основная доля — 63,39% — приходится на Украину, 36,55% — на Узбекистан, а 0,06 — на Молдавию. В суммарном выражении на долю Украины приходится 7,72 миллиона долларов США, на долю Узбекистана — 133,9 тысячи долларов США, а на долю Молдавии — 28 тысяч долларов США.

Первая десятка стран-импортеров занимает порядка 67% процентов доли рынка, что в общей сумме составляет 160,55 миллиона долларов США.

Сам импорт с 2013 года находился в состоянии ежегодного снижения. В 2014 году денежный объем снизился на 14%, в 2015 — на 16,8%, а в 2016 году — на 28% по отношению к предыдущему году. При этом если сравнить с 2013 годом — годом пикового роста, то общий спад составил порядка 51,51% в денежном выражении и 43% — по критерию «физический объем».

Напомним, Казахстан с 2017 года ужесточит правила ввоза и реализации лекарственных препаратов, так как по результатам проверки почти 70% лекарственных препаратов — нелицензионные, ввезенные «серым» способом из других стран.

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Импорт медикаментов в Казахстане за январь-апрель 2017 года

737,0

45 272,4

14,73

18,90

761,1

21 593,2

15,21

9,01

295,6

21 481,0

5,91

8,97

71,2

15 499,3

1,42

6,47

71,1

11 948,7

1,42

4,99

268,3

11 591,0

5,36

4,84

114,3

9 534,4

2,28

3,98

5,8

8 205,8

0,12

3,43

625,7

7 884,9

12,50

3,29

58,5

7 534,5

1,17

3,14

205,7

7 355,1

4,11

3,07

90,9

5 594,2

1,82

2,33

63,4

5 178,6

1,27

2,16

71,3

4 760,5

1,43

1,99

50,3

4 378,4

1,01

1,83

74,6

4 220,1

1,49

1,76

14,4

4 109,8

0,29

1,72

72,5

3 952,7

1,45

1,65

13,7

3 677,9

0,27

1,54

41,7

3 442,0

0,83

1,44

49,3

3 408,5

0,98

1,42

744,0

2 640,9

14,87

1,10

24,4

2 591,7

0,49

1,08

27,9

2 533,6

0,56

1,06

4,2

2 466,3

0,08

1,03

1,6

2 457,4

0,03

1,03

6,4

2 389,1

0,13

1,00

4,9

2 302,8

0,10

0,96

159,9

2 273,6

3,20

0,95

188,7

2 165,9

3,77

0,90

16,4

1 935,5

0,33

0,81

0,9

888,5

0,02

0,37

11,5

601,5

0,23

0,25

4,7

544,4

0,09

0,23

2,4

413,6

0,05

0,17

3,8

345,9

0,08

0,14

7,4

342,8

0,15

0,14

11,4

318,2

0,23

0,13

4,8

299,4

0,10

0,12

5,6

237,1

0,11

0,10

0,0

202,3

0,00

0,08

9,1

182,7

0,18

0,08

1,1

179,8

0,02

0,08

1,3

137,0

0,03

0,06

0,2

136,2

0,00

0,06

0,2

89,8

0,00

0,04

0,2

68,6

0,00

0,03

1,0

52,7

0,02

0,02

0,9

51,4

0,02

0,02

0,1

42,3

0,00

0,02

0,3

31,0

0,01

0,01

1,5

22,9

0,03

0,01

0,3

14,8

0,01

0,01

По данным Комитета государственных доходов МФ РК

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