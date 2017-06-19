Москва, 19 июня, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Цены на нефть в начале недели ограниченно подрастают, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сырья Brent стоит к настоящему времени $47,58 (+0,4%). За «бочку» легкого сорта WTI дают $45,13 (+0,35%).

lalabell68 Нефтяная вышка

«Энергоносители плавно восстанавливаются на нейтральном внешнем фоне и ввиду предыдущих глубоких распродаж. С точки зрения фундаментальной составляющей для рынка нефти нет оснований для бурного роста», — считает эксперт.

«Пятничные данные по числу нефтяных буровых установок для сырьевых котировок скорее негативны — статистика только подтвердила тенденцию к увеличению индикатора. По наблюдениям Baker Hughes, общее количество установок составляет 933 штуки, из них нефтяных 474 шт. (+6 шт.), газовых 186 шт. (+1 шт.)», — привела цифры Бодрова.

«На этой неделе внимание сырьевого рынка будет сосредоточено на обновленных данных Американского института нефти и Минэнерго США по запасам энергоносителей. В том случае если отчеты снова покажут неоднородные тенденции по нефти, а по бензину подтвердят рост запасов, баррель попадет под продажи», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре внимания участников рынка на этой неделе будут данные из США. 21 июня будут опубликованы данные о запасах в США, а 22 июня — о буровых вышках.

Читайте также: «На рынке нефти хрупкий баланс»