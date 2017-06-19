Москва, 19 июня, 2017, 17:06 — ИА Регнум. В мае 2017 года российские автомобильные предприятия произвели 103 тыс. автомобилей, это на 15,6% больше, чем в том же месяце 2016 года, сообщило 19 июня агентство «Автостат» со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

Lada.ru Завод АвтоВАЗ

За период с января по май 2017 года с конвейера российских заводов сошло 526 тыс. автомобилей, в 2016 году за аналогичный период было произведено на 20,7% машин меньше. При этом издание отмечает, что компании «АвтоВАЗ» и «GM-АВТОВАЗ» в мае 2017 года планово приостанавливали свое производство.

Также производство Chevrolet Niva было приостановлено на две недели по причине того, что завод испытывал проблемы с поставкой запчастей от предприятия «Автокомпонент».

За период с января по май 2017 года в России было произведено 54,8 тыс. грузовых машин, это на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае грузовиков в РФ было произведено 11,8 тыс.ед.

Количество произведенных автобусов в РФ за обозначенный период составило 9,6 тыс. ед., рост производства — на 31,2%. В мае 2017 года производители выпустили с конвейера 1,7 тыс. автобусов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в России в апреле 2017 года был зафиксирован рост производства легковых автомобилей на 20,4%. Всего за обозначенный период было произведено около 116 тыс. машин.