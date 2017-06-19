Симферополь, 19 июня, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Решение Евросоюза о продлении санкций в отношении Крыма ещё на год — ожидаемо. Так прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёноврешение продлить санкции в отношении Крыма до 23 июня 2018 года, принятое в Совете ЕС.

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«Западные лидеры уже третий год пытаются наказать народы Крыма за их свободный выбор. Это позор Европы и проявление тоталитарного мышления, глупая и аморальная политика. Она вредит всем и, в конечном счете, ведёт к хаосу в международных отношениях», — написал глава Республики Крым на своей странице в Facebook.

При этом, считает Аксенов, фактически никаких реальных экономических последствий санкции для Крыма так и не принесли: «Серьёзных иностранных инвестиций в Крыму не было и в период украинской аннексии. Поэтому ограничения, введённые после воссоединения с Россией, мало что меняют», — написал глава Крыма.

В то же время он отметил, что принципиально важно донести правду о Крыме до европейской общественности.

«За прошедшие три года в российском Крыму побывали десятки зарубежных делегаций из десятков стран, сотни политиков, бизнесменов, журналистов. Мы видим, как благодаря народной дипломатии меняется общественное мнение в странах ЕС. Авторитетные политические и общественные деятели Европы заявляют о законном праве крымчан на самоопределение и необходимости признания Крыма неотъемлемой частью России. Этот процесс будет набирать обороты. Одновременно будут расти потери европейского бизнеса от антироссийских санкций. А значит, будет расти давление общества на власть. Дальновидные зарубежные инвесторы уже сегодня готовят почву для инвестиций, хотя и предпочитают пока не афишировать своих намерений и действий. Мы абсолютно открыты для сотрудничества и всегда рады гостям. У нас в России говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Призываю европейцев не верить мифам и приглашаю в российский Крым!»

Санкции против Крыма Евросоюз ввел в июне 2014 года — через три месяца после того, как жители Крыма и Севастополя приняли участие в референдуме и проголосовали за вхождение этих регионов в состав России. С тех пор санкции неоднократно продлевались. Очередное решение о продлении санкций в отношении Крыма Совет ЕС принял 19 июня: ограничения введены до 23 июня 2018 года.

Запрет распространяется на ввоз продуктов из Крыма и Севастополя на территорию ЕС, на въезд в регион туристов, а также на инвестиции ЕС и экспорт технологий и продукции в Крым.

Президент Украины Пётр Порошенко уже назвал эти санкции платой за «аннексию» и «агрессию». В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что введенные ограничения вредят, прежде всего, самим инициаторам санкций.

Между тем, за последние три года Крым посетили делегации целого ряда в том числе и стран-членов ЕС: бизнесмены, политики, общественники готовы сотрудничать с Крымом по самым разным направлениям.