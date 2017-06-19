Луганск, 19 июня, 2017, 17:05 — ИА Регнум.

В воскресенье, 18 июня, в населенном пункте Желтое Славяносербского района Луганской Народной Республики в результате подрыва на растяжке украинских силовиков погиб мирный житель 1969 г.р. Об этом 19 июня сообщил представитель пресс-службы Генеральной прокуратуры ЛНР.

Patriot-donetsk.ru «Растяжка» гранаты

Луганские правоохранители считают, что взрывное устройство было установлено украинской диверсионно-разведывательной группой.

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«Предварительно установлено, что указанная растяжка была выставлена украинской ДРГ. Кроме того, установлено, что в момент подрыва на растяжке мирный житель двигался из населенного пункта Желтое в сторону реки Северский Донец. На месте происшествия работают Народной милиции ЛНР, сотрудники прокуратуры, и полиции Луганска», — заявил сотрудник генпрокуратуры республики.

Кроме того, по информации «Луганск онлайн» стало известно, что военнослужащие Народной милиции, получившие ранения при наступлении киевских силовиков на село Желобок Славяносербского района, до сих пор остаются в лечебных учреждениях.

И. о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко 19 июня на аппаратном совещании Совета министров с участием главы ЛНР Игоря Плотницкого сообщил, что ВСУ в течении дня 7 июня неоднократно предпринимали попытки прорвать оборону Народной милиции в районе села Желобок Славяносербского района.

«Потери среди бойцов Народной милиции составили семь человек раненых, все они находятся в лечебных учреждениях. Народная милиция удержала свои позиции и тем самым нанесла существенные потери противнику, которые, по последним данным, составили 18 человек погибшими и 46 раненных», — отметил полковник Михаил Филипоненко.

Также на аппаратном совещании совмина и. о. первого заместителя председателя Совета министров, министр чрезвычайных ситуаций Сергей Иванушкин, с 1 по 18 июня зафиксировано 169 обстрелов населенных пунктов ЛНР со стороны киевских силовиков. В результате актов агрессии за приведенный период были повреждены 94 объекта жилого фонда и инфраструктуры республики.

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Руководитель МЧС напомнил, что наиболее резонансные обстрелы начались утром 7 июня, в тот день в Кировске было повреждено около 20 домов, в Стаханове — девять объектов. 10 июня в поселке Фрунзе было повреждено около десяти домов, в этот же день в Кировске более 12 жилых домов пострадали от обстрелов.

Ранее заместитель руководителя администрации главы Республики Олег Черноусов на совещании с главами администраций регионов поручил исполнительным органам власти оказать помощь жителям Кировска.