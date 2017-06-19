Ярославль, 19 июня, 2017, 15:59 — ИА Регнум. В Ярославле в честь 54-ой годовщины полета первой в мире женщины-космонавта ярославцы запустили в работу специальную радиостанцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Pixabay.com Валентина Терешкова

Радиостанция с позывными R1963VT будет вещать с аэродрома Ярославского аэроклуба Карачиха. Место выбрано не случайно. Ведь именно в Карачихе Валентина Терешкова занималась парашютным спортом с 1959 года.

«Мы работаем с позывным, посвященным полету в космос Валентины Терешковой, Позывной радиосигнал — 1963. Это год полета Валентины Владимировны. Мы хотим, чтобы люди никогда не забывали эту дату!» — сказал председатель регионального отделения Союза радиолюбителей России, почетный радист России Анатолий Воробьев.

Радиолюбители всего мира ищут сигналы таких «юбилейных» радиостанций, поскольку они очень редкие.