Работу Южнодонбасского водовода проинспектирует ОБСЕ
Донецк, 19 июня, 2017, 17:03 — ИА Регнум.
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг намерен посетить столицу Донецкой народной республики 20 июня. Об этом сегодня, 19 июня, сообщило ДАН.
«Приезд Александра Хуга ожидается завтра, 20 июня», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, замглавы миссии вместе с патрулями проинспектирует насосную станцию 1-го подъема Южнодонбасского водовода (ЮДВ), которая регулярно оказывается под огнем со стороны украинских сил.
Территория насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода в районе Ясиноватой за время военного конфликта в регионе была обстреляна 56 раз. Об этом сегодня сообщил представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».
«С 2014 года территория ЮДВ под Ясиноватой была обстреляна 56 раз», — сказал собеседник.
Он добавил, что за все время насосная станция водовода в связи с обстрелами 11 раз останавливала свою работу.
Читайте также: «Вода Донбасса» восстановила оборудование Южнодонбасского водовода
Напомним, что в последний раз обстрел территории ЮДВ был зафиксирован в ночь с 10 на 11 июня. Тогда сильные повреждения получил трансформатор, в результате чего станция была полностью обесточена. Из-за этого несколько дней наблюдались перебои с водоснабжением по обе стороны линии фронта.
Читайте также: Насосная станция Южнодонбасского водовода вновь остановлена
Добавим, что насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водопровода находится под контролем сил ДНР вблизи «серой зоны» под Ясиноватой. К водоводу подключены три фильтровальные станции, две из которых обслуживают подконтрольную украинскими властями часть региона.