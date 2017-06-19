Донецк, 19 июня, 2017, 17:03 — ИА Регнум.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг намерен посетить столицу Донецкой народной республики 20 июня. Об этом сегодня, 19 июня, сообщило ДАН.

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«Приезд Александра Хуга ожидается завтра, 20 июня», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, замглавы миссии вместе с патрулями проинспектирует насосную станцию 1-го подъема Южнодонбасского водовода (ЮДВ), которая регулярно оказывается под огнем со стороны украинских сил.

Территория насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода в районе Ясиноватой за время военного конфликта в регионе была обстреляна 56 раз. Об этом сегодня сообщил представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

«С 2014 года территория ЮДВ под Ясиноватой была обстреляна 56 раз», — сказал собеседник.

Он добавил, что за все время насосная станция водовода в связи с обстрелами 11 раз останавливала свою работу.

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Напомним, что в последний раз обстрел территории ЮДВ был зафиксирован в ночь с 10 на 11 июня. Тогда сильные повреждения получил трансформатор, в результате чего станция была полностью обесточена. Из-за этого несколько дней наблюдались перебои с водоснабжением по обе стороны линии фронта.

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Добавим, что насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водопровода находится под контролем сил ДНР вблизи «серой зоны» под Ясиноватой. К водоводу подключены три фильтровальные станции, две из которых обслуживают подконтрольную украинскими властями часть региона.