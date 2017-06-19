Панама, 19 июня, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Прогнозы администрации, управляющей Панамским каналом, свидетельствуют о необходимости в течение следующих 15 лет произвести второе расширение межокеанского пути, однако изменения климата могут серьезно препятствовать этим планам из-за их влияния на водные источники, сообщает Diario Libre.

Stan Shebs Панамский канал

«Четвертый набор шлюзов без воды это мечта», — заявил администратор Панамского канала Хорхе Кихано, подтвердив планы будущего второго расширения всего за несколько дней до первой годовщины ввода канала в эксплуатацию после первого в его истории расширения.

Признаки того, что изменения климата «происходят», уже наблюдаются, так как в Панаме отсутствуют, «непрерывные сезонные дожди в течение мая, июня и июля».

«Теперь мы видим три дня сильных дождей, а затем три дня без дождя. И это часть изменения климата. Канал для меня это жизнь, так же, как и для нас, как народа», — заявил главный администратор Панамского канала.

Водный путь испытал последствия изменений климата в 2016 году, когда в двух искусственных озерах, которые его питают, фиксировался аномально низкий уровень воды.

Это была «уникальная ситуация впервые за 100 лет», — подтвердил вице-президент по вопросам окружающей среды, водных ресурсов и энергетики Администрации Панамского канала Карлос Варгас.

Засуха заставила в мае 2016 года ограничить размер судов для прохода по каналу. И расширенный путь также был открыт 26 июня 2016 года с пониженным уровнем глубины в сравнении с нормальными условиями.

В апреле 2017 года, администрация канала сообщила, что приостановила работу гидроэлектростанции на одном из двух озер, чтобы поддержать уровень воды, необходимый для нормальной работы, в качестве меры экономии воды на фоне «интенсивной» засухи.

При этом два искусственных озера, которыми управляет Администрация канала, не только поддерживают водный путь, но и обеспечивают водой 55% населения Панамы, которое сосредоточено в столице Панама-сити и ее окрестностях.

Потребление человеком воды «увеличилось до невероятных уровней», отметил Кихано, включая цели орошения, выработки электроэнергии и использование в шлюзах канала.

В связи с этим Администрация канала подписала в декабре 2016 года с Министерством охраны окружающей среды Панамы соглашение о разработке трех технико-экономических обоснований для многоцелевых водохранилищ в бассейнах рек центральных провинций Панамы.

«Мы должны найти другие источники воды, потому что мы не можем поддерживать работу канала (с существующими), который к тому же был расширен (и) должен будет пройти следующее (расширение) в будущем», — заявил Кихано.

В будущем «будет больший спрос на проход через Панамский канал, и это продиктует необходимость (в расширении) в какой-то момент, не знаю точно, когда, мы до сих пор ведем анализ (…) в какой момент мы можем говорить о четвертом наборе шлюзов, помня, что проблема воды также имеет важное значение», — добавил администратор.

Напомним, всего через Панамский канал проходит около 14 тыс. судов в год, что составляет около 6% мировой торговли. Годовой доход канала составляет более $2 млрд, из которых почти половина идет в государственный бюджет Панамы.

Работы по расширению Панамского канала проходили в период с 2007 по июнь 2016 года при затратах более $5,5 млрд.

Следует отметить, что расширение Панамского канала позволяет значительно сократить выбросы в атмосферу крупных танкеров и контейнеровозов по сравнению с обычными маршрутами, которые существовали до расширения канала.

Между тем, Никарагуа объявила о начале строительства в 2017 году нового межокеанского водного пути, который планируется ввести в эксплуатацию через пять лет.