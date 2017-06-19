Президент Туркмении помиловал 1029 заключенных
Ашхабад, 19 июня, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ опомиловании 1029 осужденных в честь священной для мусульман Ночи всемогущества. Об этом сообщило ИА «Ca-News» со ссылкой на информацию пресс-службы главы государства.
Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, туркменистанский лидер поручил руководителями правоохранительных органов обеспечить возвращение помилованных туркменистанцев домой в ближайшее время,
Также Бердымухамедов отдал распоряжение руководителям областных, районных и местных администраций заняться трудоустройством помилованных граждан.
«Чтобы они добросовестным трудом могли искупить свою вину и приняли активное участие в развитии страны», — цитирует президента ИА «Туркменистан сегодня».
ИА REGNUM напоминает, что по информации западных правозащитников, в исправительных учреждениях Туркмении отбывают наказание свыше 25 тысяч человек. То есть, около 500 заключенных на 100 тысяч населения. Это наихудший показатель среди стран Среднеазиатского региона.