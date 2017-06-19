Казань, 19 июня, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Для развития участка, выделенного новому фонду помощи дольщикам и вкладчикам «лопнувших» банков, привлекут опытных застройщиков. В Казани сегодня, 19 июня, прошло расширенное совещание НО «Республиканский фонд поддержки» с участием застройщиков и проектировщиков, имеющих опыт работы с подобными площадками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде, следующее совещание по этому вопросу намечено на 24 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

После обсуждения с экспертами будут разработаны финансово-экономические модели застройки территории. В них планируется учесть в том числе и сжатые сроки реализации проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задача новой организации состоит в решении проблем обманутых дольщиков и клиентов, пострадавших от действия и бездействия финансовых, кредитных организаций. Помощь должны получить и вкладчики «лопнувших» с начала 2017 года банков, среди которых — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».

Для этого 11 мая Госсовет РТ принял поправки о выделении в аренду участков без торгов компаниям, которые готовы взять на себя решение проблем данных категорий граждан.

Читайте также: Фонд помощи дольщикам и вкладчикам Татарии: выбран исполнительный директор

Добавим, в качестве имущественного взноса республики новому фонду будет передан участок с кадастровым номером 16:50:000000:15597. Взнос должны оформить в течение 30 дней с момента государственной регистрации организации. Документы на госрегистрацию поданы в середине июня 2017 года.

По информации публичной кадастровой карты, участок находится в Кировском районе Казани. Его разрешённое использование — размещение военных организаций, учреждений и других объектов. Уточнённая площадь — 7 599 195 кв. м, а кадастровая стоимость — 27 212 413 327,2 рубля.