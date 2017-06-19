Вашингтон, 19 июня, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Седьмой сезон «Игры престолов» покажет миру нового злодея, который будет хуже Джоффри Баратеона и Рамси Болтона, об этом рассказал исполнитель роли Эурона Грейджоя актер Филип Асбек, сообщил 19 июня The Independent.

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В интервью журналистам актер сказал, что действия этих уже покинувших сериал персонажей будут бледной тенью того, что будет творить дядя Теона и Яры Грейджой.

«Психи, с которыми я столкнулся, являются весьма разносторонними. Поэтому в каждую сцену, в которой я играл Эурона, я вводил что-то новое, что хотел показать: «В этой сцене я хочу быть очаровательным, в этой сцене я хочу быть растлителем, а в этой сцене я хочу кого-то убить», — сказал Филип Асбек.

Актер добавил, что после того, как будут показаны все серии нового сезона «Игры престолов», Рамси Болтон по сравнению с Эуроном станет похож на маленького ребенка.

Напомним, Филип Асбек в образе Эурона Грейджоя первый раз появился в шестом сезоне. Он убил своего брата Бейлона Грейджоя и забрал трон у него и его детей.

Выход первой серии нового сезона сериала на канале HBO запланирован на 16 июля 2017 года. 24 мая телеканал выпустил первый полноценный трейлер продолжения.