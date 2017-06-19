Москва, 19 июня, 2017, 15:42 — ИА Регнум. В Москве при прибытии на Курский вокзал скоростной поезд «Стриж», следующий из Нижнего Новгорода, столкнулся с электричкой. Об этом сообщают пассажиры «Стрижа» на своих страницах в социальных сетях.

Максим Калашников Пассажиров выводят из поезда

Все пассажиры скоростного поезда были выведены из вагонов. Электричка на момент столкновения была пустой.

От столкновения несколько вагонов «Стрижа» накренились. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет.

В настоящий момент к вокзалу стягиваются службы экстренного реагирования.

В момент столкновения поезда находились на разных путях, удар произошел по касательной. По словам пассажиров «Стрижа», удар практически не почувствовался. При этом у электрички перевернулось несколько вагонов.