Москва, 19 июня, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Программу «Прямая линия с Владимиром Путиным», транслируемую 15 июня Первым каналом, а также телеканалами «Россия 1» и «Россия 24», посмотрели 6 млн 182 тысячи российских граждан, сообщили в компании Mediascope.

Kremin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Уточняется, что три миллиона зрителей смотрели программу на Первом канале, 2 млн 662 тысячи — на телеканале «Россия-1» и порядка 462 тысячи — на телеканале «России 24». Передачу в аудиоформате транслировали радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Напомним, пятнадцатая прямая линия с президентом продолжалась четыре часа. Путин ответил на 73 вопроса. Путину задали свыше двух миллионов вопросов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поделился своими впечатлениями от очередной «прямой линии» с гражданами России. Он отметил, что вопросы и жалобы российских граждан, поступившие в ходе программы, не стали для него революционным открытием, но при этом он все равно узнал много нового.