Москва, 19 июня, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В Совфеде скептически относятся к готовящемуся в Киеве законопроекту о реинтеграции Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Міністерство оборони України АТО Широкино

«Нынешний киевский режим своими действиями в течение трех последних лет практически обнулил шансы на мирную интеграцию Донбасса. Смешно полагать, что какой-то закон может в этом отношении что-то серьезно изменить», — считает первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Тем более что под признанием особого статуса неподконтрольных территорий Донбасса Киев понимает введение там военного положения, добавил сенатор.

«Не понимаю, чем военное положение будет отличаться от антитеррористической операции. Что называется, тех же щей, да пожиже влей», — сказал Клинцевич.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима «антитеррористической операции» (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона.

В Кремле намерены изучить украинский план по «мирной реинтеграции» Донбасса на соответствие минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.