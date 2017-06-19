Киев, 19 июня, 2017, 15:39 — ИА Регнум. 50 млн гривен ($1,92 млн) на создание полигона для львовского мусора готов выделить кабинет министров Украины, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на селекторном совещании по вопросу подготовки к отопительному сезону, сообщает 19 июня «ГолосUA».

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По его словам, для вывоза мусора и предотвращения техногенно-экологической катастрофы во Львове правительство Украины готово выделить деньги на оборудование полигона на одном из 14 земельных участков во Львовской области.

Премьер-министр также призвал всю Украину помочь Львову вывезти мусор.

«Хочу сейчас попросить всю страну: уважаемые коллеги, городские и сельские главы, главы ОГА, если к вам случайно обратится мэр Львова Андрей Иванович Садовый за помощью <…> с вывозом мусора из Львова — я вас очень прошу, пожалуйста, если вы можете это сделать, помогите», — сказал Гройсман.

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Напомним, во Львове на данный момент накоплено 8,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов (ТБО), которые некуда утилизировать. Более того, городской и областной власти требуется 850 единиц специальной техники, чтобы перевезти мусор на полигон.