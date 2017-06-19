Москва, 19 июня, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Правительство РФ постепенно уходит от первоначальных задач, которые ставились перед Фондом национального благосостояния (ФНБ) — гарантированных пенсионных выплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев. По его словам, об этом в частности говорит идея слияния ФНБ и Резервного фонда, которую ранее озвучил глава Минфина Антон Силуанов.

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Как отметил министр, средства ФНБ, которые не пойдут на инвестирование в инфраструктурные проекты, могут стать источником для финансирования расходов федерального бюджета. Минфин уже обсуждает возможность изменения существующего законодательства таким образом, чтобы объединить средства двух фондов.

В самой идее нет ничего удивительного, считает Николаев.

«Резервный фонд, даже исходя из закона о бюджете на 2017 год, в этом году будет исчерпан. Соответственно, остается Фонд национального благосостояния. Это возможный источник финансирования бюджета, но если Резервный фонд изначально предназначался для поддержания макроэкономической стабильности и покрытия дефицита бюджета, как сейчас, то ФНБ создан для обеспечения устойчивости пенсионной системы», — отмечает Николаев.

По его словам, в ФНБ содержатся средства пенсионеров — как нынешних, так и будущих, просто пустить эти деньги на финансирование бюджета не получится и правительству надо будет вносить изменения в закон. Впрочем, о возможностях таких правок законодательства ранее говорил и сам глава Минфина.

«То, для чего предназначался ФНБ, чем обосновывалось, что нам нужно складывать туда деньги, так как пенсии оттуда выплачивались, — от этого мы уходим. Плохо, что мы до такого дошли», — считает Николаев.