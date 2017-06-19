Краснодар, 19 июня, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Достаточно холодное лето 2017 года уже начало доставлять трудности и приносить убытки отельерам в Крыму и на Кубани. В частности, по заявлению местных властей, объекты размещения Сочи на сегодня заполнены на 88%, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Sochiadm.ru Лето в «Сочи Парке»

Кроме того, по словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди, в олимпийской столице фиксируется даже небольшой рост турпотока в 2%-3% по сравнению с 2016 годом. Но это связано, скорее всего, с проведением матчей Кубка Конфедераций.

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Сочи: Чем ближе к лету, тем выше цены

Однако, по расчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), интерес индивидуальных туристов к курортам Крыма и Краснодарского края уже к началу лету сократился на 5−7%, организованных путешественников — на 12−15%. В 2017 году они более активно стали ездить за рубеж, в частности в Турцию.

Падение спроса на туры на Черноморское побережье сейчас по сравнению с 2016 годом, по данным гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, составляет 10−20%. В качестве причины руководитель компании назвал холодное лето.

«Например, — цитирует газета «Коммерсантъ» слова Ромашкина,— в Анапе в начале июня держалась температура в 20−22 градуса, температура воды в море — не более 20 градусов, в то время как на Кипре было плюс 30. Понятно, что выбирали люди».

А вот в горном кластере Сочи дела пока обстоят лучше — здесь падения загрузки пока незаметно и она держится на уровне 2016 года.

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Вплоть до ареста: за закрытый доступ на пляжи в Сочи будут наказывать

Чтобы сохранить поток туристов отельеры уже начали снижать цены на отдых, однако это происходит неравномерно. В среднем стоимость туров на летний период снизилась в пределах от 10% до 15%. Между тем, эксперты уверены, что с возвращением теплой погоды спрос на Черноморские курорты вновь восстановится.

Добавим, что средняя стоимость проживания в Сочи составит в 3,2 тыс. рублей в сутки. По данным Ростуризма, на июнь в олимпийской столице гостиничные номера распроданы на 90%, на июль и август — на 100%.