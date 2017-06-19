Москва, 19 июня, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, скорее всего, не успеет посмотреть российскую премьеру документальной ленты Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Вечером 19 июня он будет ужинать с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Представитель Кремля затруднился ответить на вопрос, сможет ли президент найти время для просмотра фильма о самом себе. Песков напомнил, что Путин не прочитал ни одной книги про себя, а фильмы о себе смотрит редко. Однако картина Стоуна все же стоит особняком, отметил он.

Вечером 19 июня в графике главы государства — неформальный ужин с Атамбаевым. Вероятно, лидеры государств «засидятся до позднего времени», отметил Песков, а фильм будет показан после вечерней программы «Время».

"Не знаю, получится у президента или нет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня российские зрители смогут увидеть первую серию четырехсерийного документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Американский режиссер на протяжении двух лет снимал интервью с президентом России, на основе которых был создан фильм. В США лента была показана с 12 по 15 июня, в России показ продлится до 22 июня.

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