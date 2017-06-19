Москва, 19 июня, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Соответствие плана киевского руководства по так называемой реинтеграции Донбасса Минским соглашениям предстоит установить, сообщил журналистам 19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Комментируя сообщения о том, что Киев собирается законодательно провести «реинтеграцию Донбасса», Песков отметил, что оценку этой инициативе можно дать, поняв, о чем идет речь в разрабатываемом на Украине проекте. Пока же деталей плана в Москве не знают.

«Вы знаете, что есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в минских договоренностях, — напомнил он. — Нужно понять, насколько это все учтено в этом документе, который разрабатывается».

Напомним, в СМИ появилась информация, согласно которой украинское руководство работает над идеей «реинтеграции Донбасса». Инициатива принадлежит украинскому руководству, готовится соответствующий законодательный документ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что Донецк не намерен рассматривать законопроект о «мирной реинтеграции» Донбасса в качестве возможного способа урегулирования ситуации в регионе — ведь между Донбассом и Киевом нет доверия.