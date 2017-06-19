Берлин, 19 июня, 2017, 15:11 — ИА Регнум.

Канцлер Германии Ангела заявила 19 июня, что она выступает за «хорошее соглашение» о выходе Великобритании из состава ЕС, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

С таким заявлением глава ФРГ выступила на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаус Йоханнис.

«Для меня важнее всего, чтобы 27 стран-членов ЕС собрались и выслушали внимательно желания и ожидания Великобритании», — отметила Меркель.

«Также важно представить наши собственные интересы и добиться прогресса по заключению хорошего соглашения», — добавила она. «Тем не менее пока рано делать предположения относительно деталей. Я хочу, чтобы мы достигли хорошего соглашения, которое будет в интересах обеих сторон».

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала официальный процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС 29 марта 2017 года, подписав официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Собственно переговоры об условиях выхода Лондона из европейского блока начались 19 июня. Сама Мэй, недавно лишившаяся в ходе недавних внеочередных выборов большинства в британском парламенте, выступает за так называемый жесткий Brexit.