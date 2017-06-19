Москва, 19 июня, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко поздравил Валерия Фадеева с избранием на должность секретаря Общественной палаты РФ.

Флаг партии «Единая Россия»

«Хотелось бы от «Единой России», от товарищей по партии поздравить Валерия Фадеева с избранием секретарем Общественной палаты Российской Федерации. Уверен, что Валерий Александрович успешно справится со всеми поставленными задачами. Он обладает для этого всей необходимой компетенцией, пользуется доверием и как известный журналист, и как эксперт и общественный деятель», — заявил Евгений Ревенко.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» назвал Общественную палату РФ одной из главных дискуссионных площадок страны.

«Напомню, Валерий Александрович являлся в партии сокоординатором Либеральной платформы, на которой обсуждались и обсуждаются наиболее важные вопросы, волнующие общество. Сейчас есть запрос на обновление Общественной палаты Российской Федерации. Хотелось бы пожелать Валерию Александровичу успехов в такой непростой, но очень важной для общества работе», — заключил Евгений Ревенко.