Рига, 19 июня, 2017, 15:10 — ИА Регнум. В Латвии возможны провокации против военнослужащих многонационального батальона НАТО, заявил Латвийскому командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, сообщает LETA.

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Калниньш отметил, что контакты служащих батальона с местными жителями будут обширными, потому что им необходимо выходить за пределы базы, чтобы «учиться успешно защитить страну». Командующий НВС отметил, что на последних крупных военных учениях инцидентов было сравнительно мало, и армия уже договорилась с жителями о компенсациях. Он напомнил, что батальон под руководством Канады будет находиться в Латвии по крайней мере три года, а его численность не будет существенно меняться. Большую часть времени солдаты будут посвящать обучению в полевых условиях ‑ и на полигоне в Адажи, и в других регионах Латвии.

Напомним, 19 июня на Адажской военной базе состоится торжественная встреча многонационального батальона НАТО, в которой примут участие президент Раймонд Вейонис, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Раймонд Бергманис, министр обороны Канады Харджит Саджан и другие официальные лица.

В свою очередь представитель министерства обороны Латвии Каспар Галкин заявил, что проведение учений за пределами полигона в Адажи может вызвать недопонимание в среде жителей, но в целях укрепления безопасности они будут и впредь проходить за пределами базы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, активная фаза учений «Saber Strike 2017» в Латвии прошла на Адажском полигоне с 3 по 15 июня. С 9 по 14 июня учения проводились за пределами полигона — в Аматском, Малпилсском, Огрском, Ропажском, Саласпилсском и Стопиньском краях.

В 2017 году страной, возглавляющей учения, являлась Латвия. В учениях принимали участие более 2000 военнослужащих из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

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