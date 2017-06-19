Москва, 19 июня, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Слияние Резервного фонда и Фонда национального благосостояния — чисто техническая мера, которая необходима сегодня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

О возможности слияния двух фондов раннее заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, часть ФНБ, которая не направлена на инвестирования в инфраструктурные проекты, это источник для финансирования расходов федерального бюджета. Поэтому в Минфине сегодня обсуждается возможность изменения существующего законодательства таким образом, чтобы консолидировать ресурсы обоих фондов. По слова Силуанова, такой шаг позволит государству быть более маневренным в использовании резервных средств.

«Такая мера связана с тем, что фонды постепенно исчерпываются. А в условиях дефицита бюджета и падения нефтегазовых доходов, пополнять два суверенных фонда стало бессмысленно, тем более что роль «подушки безопасности» для экономики России они выполнили», — отмечает Сигал.

По его словам, Резервный фонд играет роль более «краткосрочного» источника ликвидности для бюджета. ФНБ же выступает в качестве стратегического запаса, который был необходим для реализации масштабных программ по спасению экономики страны.

«Существование двух отдельных фондов имело смысл в условиях большого притока валюты в страну. Сегодня их слияние — чисто техническая мера», — считает Сигал.