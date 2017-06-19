Великий Новгород, 19 июня, 2017, 15:04 — ИА Регнум. После обнаружения шпаргалки на виновника был составлен административный протокол по ч. 4. ст. 19.30 КоАП РФ. Мировой суд назначил ему минимально возможное наказание за это правонарушение — штраф в размере 3 тыс. рублей. Как отмечается, наказание определено «с учётом смягчающих обстоятельств, среди которых — несовершеннолетний возраст и признание собственной вины».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В пресс-службе УФССП отметили, что для судебных приставов подобное исполнительное производство оказалось первым. Штраф взыскан в доход государства.

Напомним, в Новгородской области ЕГЭ по иностранному языку сдавали 13 июня (письменную часть экзамена), а также 15 и 16 июня (устную часть). Региональный департамент образования сообщает, что ЕГЭ проходит в штатном режиме.