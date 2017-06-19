Волгоград, 19 июня, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Волгограде на месте взрыва бытового газа, который оставил без жилья почти полсотни семей, звучали песни. На благотворительном концерте в поддержку пострадавших жильцов дома № 60 по проспекту Университетскому в Советском районе города побывала почти тысяча человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Volgograd.ru Разрушенный дом

На сцене, установленной прямо на площадке перед разрушенным подъездом, выступили лучшие профессиональные творческие коллективы Волгограда и самодеятельные артисты. Песню собравшимся спела и одна из жительниц разрушенной многоэтажки.

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Строить новый дом на месте разрушенного взрывом в Волгограде не будут

Пришедшие на концерт зрители не только насладились музыкой, но и сделали пожертвования в помощь семьям, которые нуждаются в поддержке. На сегодня на специальный счёт для жильцов дома №60 по проспекту Университетскому поступило уже около 2,5 млн рублей.

В настоящее время 29 пострадавших поврежденного взрывом дома остаются в гостиницах, три семьи сняли временное жильё, воспользовавшись возможностью получить компенсацию за его аренду. Уже 42 семьи получили жилищные сертификаты, из них 35 определились с выбором новых квартир.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в многоквартирном доме на Университетском проспекте, 60 в Волгограде прогремел днём 16 мая. В результате обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов дома. Полностью были разрушены более десятка квартир, четыре человек погибли, десять были госпитализированы. Предполагаемые виновники трагедии задержаны. Ведётся следствие.

Строить новый дом на месте старого специалисты категорически не советуют — это небезопасно. Скорее всего, здесь появится сквер. Такое предложение высказали жильцы дома, его поддержал в ходе встречи с инициативной группой глава региона Андрей Бочаров.

«Порядок нужно навести комплексно: отремонтировать дорогу, прилегающую территорию, благоустроить двор, провести озеленение. Важно создать пространство для отдыха людей», — добавил губернатор.

К сносу дома приступят сразу после того, как дознаватели завершат следственные мероприятия. Затем к работам по созданию парковой зоны приступил муниципалитет. Проверят также и законность размещения торговых объектов напротив разрушенного дома.