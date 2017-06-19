Москва, 19 июня, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Технический сбой произошел в работе сервиса «Яндекс.Такси». Информация об этом подтверждается в твиттере компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Немного прилегли. Уже чиним, надеемся, что скоро всё заработает», — говорится в сообщении.

В результате неполадок пользователи в ряде регионов не могут воспользоваться услугами сервиса. В частности, трудности с заказом машины испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти.

В администрации «Яндекс.Такси» сообщили, что знают о проблеме и занимаются ее устранением. В ближайшее время надеются полностью устранить неполадки.

Напомним, «Яндекс.Такси» — это сервис, предназначенный для онлайн-заказа такси. В общей сложности к сервису подключены около 70 тысяч автомобилей из 1000 таксопарков и диспетчерских.