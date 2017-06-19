Ярославль, 19 июня, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Ученый Сергей Капустин заявил об «экологической бомбе», из-за которой местные жители болеют раком. По данным «ЯрНовости», доклад зачитывался на официальном мероприятии: выездном заседании Экологического Совета при губернаторе Ярославской области.

the3cats Масло в воде

По информации Сергея Капустина в 70 метрах от Волги в центре Ярославля находятся 3 пруда с 16 тоннами сильнейшего канцерогена под названием «зеленое масло». В 1930-х его применяли для получения сажи. Сейчас вещество медленно вытекает в Волгу и отравляет ярославцев.

«В 30-х годах, когда у нас в Ярославле стали строить резиновый комбинат, для получения покрышек нужны были в основном два продукта — каучук и сажа. Завод нужно было строить быстро, денег не хватало, и хранение этого зелёного масла производилось следующим образом: выкопали на берегу Волги три пруда, длиной где-то по 70 м, шириной по 40, глубиной по 6. И стали возить баржами и сливать в пруды это «зелёное масло». Тысячами тонн, естественно», — утверждает Сергей Капустин.

«В 70-х годах пруды были откачаны и засыпаны. Но значительное количество осталось в земле. Завод в это время функционировал. И «зелёное масло» постепенно стало вытекать в Волгу — всплывать со дна, плыло дальше, в водозабор, который находится в 2 км ниже по течению».

Как говорит ученый, «Нефтепродукты там до сих пор всплывают, большие такие пятна. Кроме того, рыбаки вытаскивают на сетях очень много нефтепродуктов прямо со дна».

«В земле происходит естественный процесс разделения — легкие продукты идут быстрее, тяжелые — позднее. Значит, легкие прошли — они всплыли, уплыли, тяжелые — находятся на дне и тоже плывут туда, в сторону города, в Кострому и так далее. Разлагаются они очень плохо. Этот продукт используется для вызывания модельных онкологических опухолей».

Кандидат технических наук, заместитель заведующего лабораторией сажевого сырья, член общественного экологического совета при губернаторе Ярославской области Сергей Капустин утверждает, что минимизировать проблему можно, откачав часть нефтепродуктов.

Глава департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов, чей комментарий также публикует «ЯрНовости» признал, что местные власти «сильно озадачены этим вопросом, <…> — объем загрязненных грунтов составляет 6,6 миллионов тонн. Чистого продукта (масла) там — 16,5 тыс.тонн. Глубина залегания в 2000 году — на 50 метров в глубину». Проект по ликвидации угрозы должен быть рассмотрен до 1 июля правительством России.

По информации «76.ru», «зеленое масло — смесь высокомолекулярных полициклических ароматических углеводородов, получаемая перегонкой смолы — продукта пиролиза нефтей и нефтепродуктов. Применяется, главным образом, как сырьё для получения сажи, используемой в резиновой, лакокрасочной и полиграфической промышленности»

ИА REGNUM отмечает, что ниже Ярославля по течению Волги находится Кострома, Волгореченск, Красное-на Волге, Плес, Кинешма. По данным на 2014 год Ярославская область занимала 8-е место по смертности от онкологических заболеваний в ЦФО. В подготовленном в 2015 году рейтинге «Института стратегических коммуникаций» Ярославская область оказалась в числе наименее благополучных регионов «с точки зрения статистики онкозаболеваний». Чаще всего у ярославцев выявляли рак кожи и меланому, на втором месте — рак молочной железы, на третьем — рак лёгкого.

Согласно докладу Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году», в 2014 г. в Костромской области раком болело 2689 человек, из них 12 — дети до 14 лет.

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