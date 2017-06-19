Киев, 19 июня, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Киноповесть великого украинского режиссера Александра Довженко «Украина в огне» исключат из школьной программы старших классов на Украине, сообщается на сайте министерства образования и науки Украины.

Советский украинский кинорежиссёр, писатель, кинодраматург Александр Петрович Довженко

Согласно опубликованным на сайте программам, школьникам теперь будут предлагать изучить на уроках «Украина и мир» такие разделы, как «соглашение об ассоциации Украины с ЕС» и «безвизовый режим с Евросоюзом».

Читайте также: Минобразования Украины хочет убрать Толстого из школьной программы

В программу по литературе были добавлены новые авторы, например, крымско-татарский постмодернистский писатель Таир Халилов и автор «Полевых исследований украинского секса» Оксана Забужко.

Также украинским школьник на уроках физкультуры предложат новые виды спорта, скопированные с европейских лекал: регби, корфбол и черлидинг.

Читайте также: Украине не нужна свободная и самодостаточная личность — эксперт

Напомним, ранее Минобразования Украины предложило заменить в школьной программе по литературе классиков Достоевского и Толстого на иностранных писателей Роальда Даля («Чарли и шоколадная фабрика»), Харпера Ли («Убить пересмешника») и Рея Брэдбери («451 градус по Фаренгейту»).