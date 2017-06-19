Калининград, 19 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW может построить в Калининграде предприятие полного цикла в случае, если областные власти подпишут с компанией инвестиционный контракт, об этом 19 июня сообщила «Российская газета».

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью журналистам рассказал о том, что у него есть основания полагать — заключение подобного договора между регионом и компанией состоится.

«Концерн построит здесь полнопрофильный завод, и машины попадут не только на внутрироссийский рынок, но и в другие страны», — сказал глава Калининградской области.

Напомним, еще в 1990 году немецкая компания подписала контракт с российским производителем «Автотор» об организации производства автомобилей брэнда в Калининграде. Первые автомобили BMW 5-й и 7-й серий были выпущены с конвейера в августе 1999 года.

Сегодня мощность производства BMW на площадке «Автотор» составляет 37 тыс. автомобилей в год. Производство осуществляется при помощи современного оборудования, которое одобрено BMW.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что строительство завода Mercedes-Benz на территории индустриального парка Есипово начнется 20 июня 2017 года. Планируется, что данное предприятие будет выпускать седаны E-класса и SUV. Ежегодно будет выпускаться более 20 тыс. автомобилей, а работать на предприятии будут более 1000 человек.