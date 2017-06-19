Калуга, 19 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. В Калужской области откроют виртуальную юридическую приёмную для жителей. Об этом на расширенном заседании совета калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» заявил губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает 19 июня корреспондент ИА REGNUM .

Alrf-prim.ru Ассоциация юристов России

«Жители области нуждаются в юридической поддержке. Также как врачебная и социальная помощь, она необходима и пенсионерам, и инвалидам, и многодетным семьям и детям-сиротам. Считаю, что было бы правильно создать интернет-ресурс, на котором организовать виртуальную приёмную, чтобы бесплатно консультировать всех желающих», — отметил Анатолий Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат калужского городской думы Калуги, руководитель аппарата калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Денис Курганов провел прием граждан с целью оказания безвозмездной юридической помощи. За первые полтора часа работы юридической консультации на приёме побывало более десяти человек.