Москва, 19 июня, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Санкции против Крыма, вновь продленные по решению Евросоюза, вредят не только России, но и их инициаторам. Об этом заявил 19 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Комментируя продление ограничений, он напомнил, что позиция Москвы в отношении санкций — традиционно негативная. Санкции не только нелегитимны, но и наносят вред самим государствам — их инициаторам, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня ограничительные меры против Крыма были продлены по решению министров иностранных дел стран Евросоюза. Срок санкций истекал 23 июня, однако они были продлены на год, до 23 июня 2018 года. Решение было вынесено без обсуждения.

Запрет распространяется на ввоз продуктов из Крыма и Севастополя на территорию ЕС, на въезд в регион туристов, а также на инвестиции ЕС и экспорт технологий и продукции в Крым.

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Напомним, в марте 2014 года, после того как на Украине произошел государственный переворот, жители Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение региона в состав РФ на референдуме. Более 95% голосов было отдано в пользу воссоединения с Россией. В июне 2014 года Евросоюз ввел первые санкции против Крыма, которые позже не раз продлевались.

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