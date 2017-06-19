Ярославль, 19 июня, 2017, 14:35 — ИА Регнум. В Ярославле в 15 раз пройдет Гражданский форум Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Общественной палате Ярославской области.

Edu.yar.ru Гражданский форум в Ярославле

Форум, который откроется 20 июня, будет посвящён вопросам развития социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках работы форума состоятся четыре тематических секции, на которых обсудят проблемы поддержки социально ориентированных НКО и барьеры, препятствующие их выходу на рынок социальных услуг, перспективы развития гражданской активности на местном уровне. На секции, посвященной продвижению социальных инициатив, оценят эффективность взаимодействия некоммерческого сектора со средствами массовой информации.

В работе секций примут участие федеральные эксперты и представители федеральных министерств: экономики, труда, сельского хозяйства, спорта и пр. Результаты работы секций подведут на пленарном заседании с участием представителя правительства РФ.

«Каждый год как организаторы мы обеспечиваем высокий уровень проведения Гражданского форума. В этом году он дополнительно усилен соорганизатором — всероссийской партией «Единая Россия». Федеральный законодатель открыл для социально ориентированных некоммерческих организаций возможность получения бюджетной поддержки на системной основе, это новое направление деятельности НКО требует серьёзной дискуссии. Благодаря поддержке партии на площадках форума мы сможем работать с крупнейшими экспертами и руководителями профильных федеральных министерств», — сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

В рамках XV Гражданского форума Ярославской области также пройдет ярмарка социально-ориентированных некоммерческих организаций региона и церемония награждения победителей регионального конкурса «Гражданский успех» в номинациях «Успешная СО НКО Ярославской области 2016 года», «Успешный проект, реализованный из внебюджетных источников», «Гражданская инициатива».

На форум собирался приезжать премьер-министр Дмитрий Медведев, но в последний момент визит был отменен. Ожидается, что в мероприятии примет участие секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов.