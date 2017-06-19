Москва, 19 июня, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал 60 млн рублей, изъятых в ходе обыска в доме экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, а также из банковских ячеек обвиняемого. Позднее Мосгорсуд признал арест средств законным, сообщает РАПСИ.

Anton Starikov Деньги

Басманный суд наложил арест на сумму порядка 60 млн рублей, которые в разной валюте были изъяты из банковских ячеек и по месту жительства Маркелова, его друзей, знакомых и коллег.

В ходе судебного заседания Маркелов признал, что из 60 млн рублей ему принадлежат только 2 млн рублей. Остальные средства принадлежит его мачехе Татьяне Маркеловой, его другу Александру Шилову, а также руководителю секретариата главы Марий Эл Елене Шошиной.

Защита просила отменить арест, поскольку часть средств принадлежит Шилову. Однако, следствие считает, что Шилов являлся доверенным лицом Маркелова и управлял его имуществом, что подтверждается справкой ФСБ из материалов дела.

Напомним, ранее в рамках расследования дела был наложен обеспечительный арест на на 23 объекта недвижимости — земельные участки, квартиры, здания в Йошкар-Оле и Москве, принадлежащие как самому Маркелову, так и его мачехе. Также арестовано шесть объектов недвижимости учредителя птицефабрики «Акашевская», депутата Госсобрания Марий Эл Николая Криваша. Арест наложен на недвижимость в Йошкар-Оле и подмосковном поселке Горки Ленинские. На прошлой неделе суд наложил арест на 116 объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых оценивается в 550 млн рублей. Имущество принадлежит шести организациям — ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Июнь 2006», ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», ООО «Марийский цемент» и ООО «Чукшинский карьер».

Адвокат Маркелова Сергей Севрук заявлял, что арест на недвижимость организаций наложен незаконно, поскольку мачеха Маркелова «где-то была учредителем», а к ряду компаний вообще не имеет отношения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Леонид Маркелов был задержан 13 апреля. В отношении экс-главы Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантом дела кроме Криваша и Маркелова также является глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова.

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Маркелов и Кожанова решением суда оставлены в СИЗО до 12 сентября. Криваш объявлен в международный розыск в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста.