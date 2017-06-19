Ульяновск, 19 июня, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Ульяновский автомобильный завод снизил цены на варианты своего внедорожника «Патриот», как сообщила 19 июня пресс-служба компании, это стало возможно благодаря оптимизации расходов предприятия и повышению эффективности производства.

Uaz.ru УАЗ «Патриот»

Вариант автомобиля в комплектации «Классик» стал дешевле на 50 тыс. рублей, в результате, покупатель сможет приобрести автомобиль за 699 тыс. рублей. Как пишет пресс-служба, данный вариант оснащен всеми необходимыми функциями.

На автомобили установлены электрические стеклоподъемники, боковые зеркала имеют подогрев и оборудованы электрическими приводами для регулировки, в машине установлена подушка безопасности водителя. Сиденье водителя может быть отрегулировано по наклону и вылету. Имеются такие функции как: ABS, EBD и «вежливый водитель».

Цена варианта «Стандарт» составила 759 тыс. рублей, таким образом, его цена снижена на 58 тыс. рублей. Отличия от версии «Классик» заключаются в наличии раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления, наличием подушек безопасности как для водителя, так и для пассажира. Также у этой версии передние ремни безопасности оборудованы преднатяжителем, они регулируются по высоте и ограничению усилий. На задних сидениях установлены L-образные подголовники.

Комплектации «Комфорт», «Привилегия» и «Стиль» оснащаются бортовым компьютером, системой навигации с установленными картами России, аудиосистемой, камерой заднего вида и новой системой климат-контроля. Автомобиль также оснащается элементами активной и пассивной безопасности. Цена комплектации «Комфорт» снижена на 30 тыс. рублей, вариантов «Привилегия» и «Стиль» — на 20 тыс. и 20,9 тыс. рублей соответственно.

Напомним, 7 июня пресс-служба Ульяновского автозавода объявила о том, что компания совместно с ПАО «Совкомбанк» запустила программу кредитования с нулевым первоначальным взносом. В рамках данной программы покупатели могут приобрести автомобили УАЗ в кредит на период до трех лет. Процентная ставка кредита составляет 8,65%.