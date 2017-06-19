Киев, 19 июня, 2017, 14:21 — ИА Регнум. За «значительный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины» были награждены 19 июня орденами лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк и глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

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Согласно опубликованному указу президента Украины, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени был награжден Арсений Яценюк и орденом «За заслуги» — Павел Климкин. Также орденами были награждены директор общественной организации «Институт мировой политики» Алена Гетьманчук, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Олефиров и другие.

Все награжденные, по мнению президента Украины, достойны орденов, поскольку «много лет плодотворно трудились», а также проявили «высокий профессионализм», благодаря чему Евросоюз одобрил для Украины безвизовый режим.

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Напомним, безвизовый режим на территории стран Евросоюза действует для жителей Украины с 11 июня 2017 года. Теперь украинские граждане могут 90 дней находиться в странах ЕС с туристической целью.