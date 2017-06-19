В Трудовой кодекс РФ инкорпорированы положения ряда правовых актов СССР
Москва, 19 июня, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Закон об изменениях Трудового кодекса, уточняющий порядок установления неполного рабочего времени, подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщается 19 июня на официальном сайте главы государства.
Президент подписал закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Ранее эти изменения были приняты депутатами Государственной думы (7 июня 2017 года) и одобрены Советом Федерации (14 июня 2017 года).
«Федеральным законом предусматривается инкорпорация отдельных положений некоторых правовых актов СССР и РСФСР в Трудовой кодекс РФ, — говорится в сообщении. — В частности, изменениями, вносимыми в статьи 93, 101 и 108 [Трудового] кодекса, уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха».
Теперь в Трудовом кодексе предусматривается следующее правило: для сотрудника, который работает неполное рабочее время, ненормированный рабочий день может устанавливаться только в том случае, если в трудовом договоре «установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой)».
Кроме того, в статьях 52 и 153 Трудового кодекса детализируется порядок учета той работы, которая сделана сверх нормы рабочего времени — в выходные и в нерабочие праздничные дни «при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере».
Напомним, 24 апреля Путин заявил, что в российском законотворческом процессе все еще не изжита спешка, необоснованная штурмовщина и суета. По словам Путина, для успешного и эффективного законотворчества представителям органов власти необходимо как можно чаще встречаться с людьми, понимать их позицию.
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