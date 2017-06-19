Москва, 19 июня, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Закон об изменениях Трудового кодекса, уточняющий порядок установления неполного рабочего времени, подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщается 19 июня на официальном сайте главы государства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Трудовая книжка Работа

Президент подписал закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Ранее эти изменения были приняты депутатами Государственной думы (7 июня 2017 года) и одобрены Советом Федерации (14 июня 2017 года).

«Федеральным законом предусматривается инкорпорация отдельных положений некоторых правовых актов СССР и РСФСР в Трудовой кодекс РФ, — говорится в сообщении. — В частности, изменениями, вносимыми в статьи 93, 101 и 108 [Трудового] кодекса, уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха».

Теперь в Трудовом кодексе предусматривается следующее правило: для сотрудника, который работает неполное рабочее время, ненормированный рабочий день может устанавливаться только в том случае, если в трудовом договоре «установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой)».

Кроме того, в статьях 52 и 153 Трудового кодекса детализируется порядок учета той работы, которая сделана сверх нормы рабочего времени — в выходные и в нерабочие праздничные дни «при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере».

Напомним, 24 апреля Путин заявил, что в российском законотворческом процессе все еще не изжита спешка, необоснованная штурмовщина и суета. По словам Путина, для успешного и эффективного законотворчества представителям органов власти необходимо как можно чаще встречаться с людьми, понимать их позицию.

Читайте подробнее: Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве