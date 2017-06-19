Москва, 19 июня, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Назначены арбитры, которые будут обслуживать матчи второго тура группы A Кубка конфедераций. Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.

Carla Arenas Футбол

На матч Россия — Португалия, который пройдет 21 июня на стадионе «Спартак» в Москве, назначен итальянский рефери Джанлука Рокки.

Помогать ему будут лайнсмены Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Четвёртым арбитром будет словенец Дамир Скомина.

В качестве видеоассистентов выступят бразилец Сандро Рикки и словенец Юре Прапротник. Помощник видеоассистента — румын Овидиу Хацеган.

На матч Мексика — Новая Зеландия, который пройдет в тот же день в Сочи на стадионе «Фишт», назначен арбитр из Гамбии Бакари Гассама.

Напомним, в матчах Кубка конфедераций 2017 года ФИФА впервые тестирует системы видеоповторов для помощи арбитрам в спорных ситуациях.